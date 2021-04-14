Французская Total отказалась от разработки новых газовых месторождений в ЮАР

Претория, 14 апреля. Французская нефтегазовая компания Total отложила разработку газового блока в южноафриканском шельфе. Под ударом оказались интересы ЮАР.

Страна остается зависимой от ресурса и стремится к переходу на природный газ и возобновляемые источники. На угольные электростанции приходится около 80% всей энергии, которая вырабатывается в ЮАР. Такое положение делает ее одним из самых крупных источников выбросов CO2.

Южноафриканские власти надеялись использовать газ, который будут добывать французы, как сырье на местном заводе по переработке голубого топлива в жидкость. Предприятие в Моссел-Бей производит 45 тысяч баррелей в день. Однако сейчас оно испытывает острую нехватку ресурса и может полностью остановить работу.

Французские специалисты обнаружили два месторождения в 2019 и 2020 годах, которые расположены в 175 километрах от южного побережья ЮАР. Все шло к скорому началу разработки, однако представители компании передумали. SLR Consulting направила южноафриканскому правительству письмо, в котором уведомила, что добыча газа не состоится.

«Total решила отменить заявку на дополнительное бурение и связанные с ним работы в блоке 11В/12В», — говорится в документе от 13 апреля.

Представитель SLR подтвердил отказ, но не озвучил причины соответствующего решения.

Total тесно связана с добычей природных ресурсов на Африканском континенте и работает во многих государствах региона. Часто ее деятельность становится источником проблем и опасностей для местного населения.

Так, жители центральноафриканского города Буар уже четвертый месяц живут без электроэнергии — ТЭС французов закрылась из-за нападений боевиков и не возобновила работу после освобождения территорий. Кроме того, планы компании начать добычу газа недалеко от города Пальма на севере Мозамбика стали причиной масштабной атаки исламистов.