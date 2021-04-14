Диетолог Кораблева рассказала о пользе куркумы для печени

Москва, 14 апреля. Вещество куркумин, которое содержится в куркуме, обладает противовоспалительными свойствами. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

Этот продукт способен снизить уровень сахара в крови, что очень полезно для людей, страдающих диабетом. Также вещество куркумин эффективно при болезнях почек и способно утолять голод за счет регуляции сахара. Кроме этого, данный продукт является отличным антиоксидантом, который поможет в борьбе с депрессивным состоянием.

На 100 грамм порошка в куркуме содержится 325 калорий. Она стимулирует выработку необходимого для здоровья костей и хрящей коллагена. Куркумин считается эффективным в борьбе с акне и быстро справляется с заживлением мелких ран, сообщает ToDay News Ufa.

Недавно американский диетолог Эми Стивенс рассказал о пользе ежедневного употребления воды с лимоном. По его словам, употребление этого напитка способствует улучшению метаболизма и хорошему пищеварению.