Археологи рассказали о гендерном распределении труда у древних людей

Барселона, 14 апреля. Изучение каменных орудий из захоронений эпохи раннего неолита в Центральной Европе позволило определить, как разделялся сельскохозяйственный труд человека по половому признаку.

Испанские ученые из Высшего совета по научным исследованиям в Барселоне и исследователи Йоркского университета анализировали более 400 каменных орудий труда из захороненных могил. Они провели изотопные и остеологические анализы, а также изучили износ инструментов, чтобы определить, как ими пользовались.

Данные показали, что мужчин хоронили с орудиями для охоты, разделывания туш и для работы по дереву. В могилах женщин обнаружили инструменты для обработки шкур и кожи, сообщает журнал PLOS ONE.

«Задачи, которые возлагались на женщин, дополняли работу мужчин. Тот факт, что их хоронили вместе с орудиями труда говорит о том, насколько высоко ценили их труд», — прокомментировал участник исследования доктор Пенни Бикл.

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