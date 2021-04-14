НАТО согласовала вывод войск из Афганистана

Брюссель, 14 апреля. Страны НАТО и США договорились о выводе военного контингента из Афганистана с 1 мая. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Афганистан больше не является оплотом терроризма. Все силы организации начнут покидать территорию государства 1 мая, однако НАТО продолжит оказывать помощь стране, заявил Столтенберг.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал вывод американских войск из Афганистана. По его словам, операция продлится до 11 сентября 2021 года.