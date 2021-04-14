Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

НАТО согласовала вывод войск из Афганистана

НАТО согласовало вывод войск из Афганистана

Брюссель, 14 апреля. Страны НАТО и США договорились о выводе военного контингента из Афганистана с 1 мая. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Афганистан больше не является оплотом терроризма. Все силы организации начнут покидать территорию государства 1 мая, однако НАТО продолжит оказывать помощь стране, заявил Столтенберг.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал вывод американских войск из Афганистана. По его словам, операция продлится до 11 сентября 2021 года.

 

Новости партнеров