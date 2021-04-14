Республиканцы пошутили над Харрис из-за безрезультатной миграционной политики

Вашингтон, 14 апреля. Портрет вице-президента США Камалы Харрис появился на пакете молока рядом с надписью «пропавшая без вести». Инициатором акции стал конгрессмен и республиканец Стив Скализ.

Он принес необычный пакет молока на пресс-конференцию и заявил, что Харрис «пропала без вести на границе». Таким способом он решил обратить внимание на то, что вице-президент до сих пор не посетила южную границу США, а ее действия в отношении мигрантов являются недостаточными, передает The Sun.

Харрис не справляется с кризисом и не выполняет поручение президента США Джо Байдена разобраться с «коренными причинами» проблемы, уверены республиканцы. Только за март в страну нелегально въехало 172 тысячи мигрантов, 18,8 тысячи из них являются несовершеннолетними и прибыли без сопровождения взрослых.

Власти Мексики, Гондураса и Гватемалы ранее в ходе переговоров с Байденом договорились разместить на своих границах вооруженные силы, чтобы остановить поток беженцев в США. Эти меры могут предотвратить «торговлю людьми и деятельность контрабандистов».