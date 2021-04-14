Водитель иномарки стала жертвой аварии в Тверской области

Тверь, 14 апреля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля на 287-м километре магистральной автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10.

В Вышневолоцком городском округе Тверской области водитель Nissan Note не справилась с управлением автомобиля и вылетела с трассы в кювет. В результате ДТП автомобиль перевернулся. Женщина скончалась, пишут СМИ. Обстоятельства и причины произошедшего выясняют экстренные службы.

Недавно произошла авария на автомобильной дороге Новая Ладога — Вологда. Водитель выехал на встречную полосу и погиб на месте, врезавшись в столб.