Десятилетнюю девочку придавило футбольными воротами в Казани

Казань, 14 апреля. Футбольные ворота упали на десятилетнюю девочку в Казани. Инцидент произошел на одной из детских игровых площадок города.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Медики диагностировали ребенку сотрясение мозга и ушиб легкого. Сейчас девочка находится в республиканской клинической больнице.

В Севастополе 14-летний воспитанник школы-интерната получил перелом позвоночника. Сам подросток не смог объяснить появление травмы, поскольку является инвалидом.