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Суд избрал меру пресечения для редакторов студенческого журнала DOXA

Суд избрал меру пресечения для редакторов студенческого журнала DOXA

Москва, 14 апреля. Четырем сотрудникам журнала DOXA нельзя будет покидать дом, использовать интернет, за исключением экстренных случаев, а также общаться без разрешения следователя с другими лицами.

Запреты будут действовать до 14 июня. Соответствующее постановление вынес Басманный суд Москвы для редакторов студенческого журнала.

Ранее суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий для задержанных. Судебное заседание по заявлению Следственного комитета состоялось после 15:00 по московскому времени.

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