Суд избрал меру пресечения для редакторов студенческого журнала DOXA

Москва, 14 апреля. Четырем сотрудникам журнала DOXA нельзя будет покидать дом, использовать интернет, за исключением экстренных случаев, а также общаться без разрешения следователя с другими лицами.

Запреты будут действовать до 14 июня. Соответствующее постановление вынес Басманный суд Москвы для редакторов студенческого журнала.

Ранее суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий для задержанных. Судебное заседание по заявлению Следственного комитета состоялось после 15:00 по московскому времени.