Английские фанаты атаковали автобус с футболистами мадридского «Реала»

Ливерпуль, 14 апреля. Автобус с футболистами мадридского «Реала» был атакован неизвестными. Инцидент произошел перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Английские фанаты, по сведениям СМИ, встретили автобус испанской команды у стадиона «Энфилд». Они забросали его камнями. Несколько стекол в автобусе были разбиты.

Ответный поединок в Ливерпуле стартовал в 22:00 по московскому времени. Для выхода в полуфинал английской команде будет достаточно забить два мяча и не пропустить гол в свои ворота.

В первом четвертьфинальном матче «Реал» оказался сильнее «Ливерпуля». Испанцы обыграли соперников со счетом 3:1. В команде победителей дважды отличился Винисиус Жуниор. Гол также забил Марко Асенсио.