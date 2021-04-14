Суд вынес приговор по делу координатора петербургского штаба Навального

Санкт-Петербург, 14 апреля. Координатор местного штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова признана виновной в нарушении норм проведения публичных мероприятий. Суд назначил ей наказание в виде ареста.

Срок ареста ограничен десятью сутками. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе судов по Санкт-Петербургу.

«Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову за совершение правонарушения», — сказано в заявлении.

Сторонницу блогера задержали 13 апреля. Ее обвинили в причастности к организации несанкционированных акций посредством публикации в Сети видео с призывом принять участие в демонстрации 31 января.