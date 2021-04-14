Instagram разрешил пользователям скрывать лайки под своими постами

Вашингтон, 14 апреля. Пользователи социальной сети Instagram смогут скрывать лайки под своими публикациями. Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери.

Разработчики социальной сети тестирует новую функцию, которая позволит пользователям решать, скрыть подсчет лайков на чужих постах, отключить счетчик лайков на своих публикациях, или же ничего не менять.

Данная функция уже год работает в семи странах, в числе которых Канада и Бразилия. Специалисты социальной сети выяснили, что некоторое количество пользователей сохраняет лайки, чтобы видеть популярность своих постов.

Ранее председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская рассказала, что соцсети не могут предоставить детям безопасную образовательную среду. По словам специалиста, всему виной огромное количество негативной информации.