Президент Бенина Патрис Талон переизбран на второй срок

Порто-Ново, 14 апреля. Национальная избирательная комиссия Бенина опубликовала предварительные итоги президентских выборов. С результатом 86,37% голосов победу одержал действующий глава государства Патрис Талон.

Главными оппонентами лидера страны выступали Алламан Суману и Конетин Коху. Они набрали 11,3% и 2,3% соответственно. Явка избирателей составила 50,17%. Однако международные наблюдатели отметили, что голосовало достаточно небольшое количество человек.

Окончательное решение по итогам выборов позднее вынесет Конституционный суд африканской страны.

В 13 из 546 округов голосование не состоялось. Речь идет о некоторых регионах на севере и в центре Бенина, где сложилась тяжелая ситуация с безопасностью.

Хотя изначально Талон обещал отработать только один срок на посту главы государства, он решил участвовать в выборах еще раз. С 2018 года лидер Бенина последовательно устранял политических конкурентов.

Кроме того, Талон провел ряд избирательных реформ, которые серьезно ограничили возможности оппозиции. Многие ее лидеры оказались в тюрьме или бежали за рубеж.

По этой причине противники президента призывали бойкотировать голосование. Незадолго до дня выборов в республике вспыхнули протесты, в ходе которых погибли два человека.