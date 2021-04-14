Более 20 домов сгорели в Тамбовской области

Тамбов, 14 апреля. Масштабное возгорание произошло в селе Троицкая Вихляйка Тамбовской области, где было объято огнем несколько домов, строений и 20 гектаров земли, передает областное ГУ МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило 14 апреля в 15:10 по местному времени. В результате большого пожара в Сосновском районе горели четыре жилых и четыре дачных дома, а также 13 нежилых помещений. Сообщается, что погибших и пострадавших при происшествии не обнаружено. На данный момент обстоятельства и причины возгорания выясняются.

«На месте пожара работали: 5 отделений пожарной части № 30, одно отделение специализированной пожарно-спасательной части №1, одно отделение пожарной части №39, три трактора, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Тамбовской области», — передает ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Недавно произошел крупный пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге. В ходе возгорания погибли рабочий и огнеборец, командир отделения 64-й пожарной части.