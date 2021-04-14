Власти Мозамбика подсчитали ущерб от нападения террористов на город Пальма

Мапуту, 14 апреля. Мозамбик остро нуждается в средствах для восстановления северного региона Кабу-Делгаду после ряда нападений боевиков. В особенности финансовая помощь требуется городу Пальма — более 114 млн долларов США.

О критической ситуации заявила министр государственного управления и общественных услуг Ана Комоана. По ее словам, в населенном пункте «чрезвычайно трудная и шокирующая обстановка».

Террористы атаковали Пальму в конце марта 2021 года. Нападение боевиков могло спровоцировать заявление французской компании Total о возобновлении строительства газодобывающего предприятия недалеко от города.

Боевые действия и бесчинства радикалов вынудили около 37 тыс. его жителей покинуть населенный пункт, сообщила Международная организация по миграции ООН. Почти половину из этого числа составили дети.

Ситуация на севере Мозамбика обострилась летом прошлого года. Однако власти страны предпочитают замалчивать катастрофическую обстановку, которая складывается в провинции Кабу-Делгаду. Ситуация уже вышла из-под контроля: жертвами террористов стали тысячи людей, еще около 700 тыс. бежали из опасного региона.