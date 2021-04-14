Французский политолог Дюамель на допросе признался в насилии над пасынком

Париж, 14 апреля. Судебная полиция допросила французского политолога Оливье Дюамеля, который признался в многочисленных насильственных действиях в отношении своего малолетнего пасынка.

Правоохранительные органы не могут арестовать Дюамеля, так как преступления были совершены в 1980-х годах, а значит политолог уже не может быть привлечен к ответственности, передает ТАСС. Несмотря на это, расследование продолжается, в ближайшее время прокурор планирует заслушать показания пасынка Дюамеля.

Следствие возбудило дело по подозрению в совершении изнасилований и агрессивных действий сексуального характера в начале 2021 года. Подозреваемым стал Дюамель после того, как сестра пострадавшего рассказала о произошедшем в своей книге.

Публикация литературного произведения адвоката Камиллы Кушнер «Большая семья» ранее вызвала скандал во французской элите. Оливье Дюамель покинул посты члена Европейского парламента и главы совета одного из ведущих университетов Франции Sciences Po.