Байден анонсировал вывод войск США из Афганистана

Вашингтон, 14 апреля. Старт вывода американских войск с территории Афганистана начнется 1 мая. Операцию планируется завершить до 11 сентября. Об этом заявил президент США Джозеф Байден.

Глава Белого дома сопроводил речь словами о необходимости положить конец самой долгой войне в истории страны. По его словам, настало время для возвращения американских военных на родину. Кроме того, присутствие армии США в азиатской республике никак не влияет на формирование стабильного правительства в стране.

«После тесных консультаций с ... (президентом Афганистана Ашрафом. — Прим. ФАН) Гани и многими другими (лидерами. — Прим. ФАН) по всему миру я пришел к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка», — отметил Байден.

Ранее источник Washington Post уточнил, что решение было принято без конкретного плана. Демократ опасается последствий возможного нарушения заявленного срока вывода войск, например, военного противостояния с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.