Бельгия выделит четыре миллиона евро на помощь жителям эфиопского штата Тыграй

Аддис-Абеба, 14 апреля. Власти Бельгии обеспокоены ситуацией, которая складывается в эфиопском регионе Тыграй. Европейская страна выделит для помощи жителям республики 4 млн евро. Об этом сообщила министр развития сотрудничества и городской политики Мерьяме Китир.

Средства получит Международный комитет Красного Креста (МККК). Они должны пойти на создание лагерей для беженцев и защиту пострадавших.

Министр заявила, что из Тыграя поступает множество сообщений об убийствах, сексуальном насилии и грабежах. Китир настаивает на необходимости провести расследование этих преступлений. МККК начнет собирать показания свидетелей и фиксировать нарушения прав человека. В будущем эти данные помогут призвать к ответственности виновных.

Конфликт в Тыграе начался в ноябре 2020 года. Столкновения между вооруженными группировками сепаратистов и правительственных сил вынудили бежать из региона около 60 тыс. человек.

Большинство беженцев нашли убежище в соседнем Судане. Ситуация продолжает стремительно ухудшаться: на сегодняшний день в гуманитарной помощи остро нуждаются 4,5 млн граждан Эфиопии, а число перемещенных лиц достигло миллиона человек.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что из Тыграя выведут войска Эритреи, как только они передадут подконтрольные им территории армии республики.