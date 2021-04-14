Российским олимпийцам для поездки в Токио выдадут костюмы с оберегом

Москва, 14 апреля. Презентация тренировочных и парадных костюмов олимпийской сборной России состоялась в Москве на ВДНХ в павильоне «Космос». Изюминкой экипировки стал оберег.

На внешней стороне экипировки присутствует оплечье — современный вариант распространенного элемента русского костюма. На внутренней находится оберег — пожелание удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио.

Для создания костюмов были использованы хлопок, быстросохнущие, влагоотводящие и охлаждающие ткани. Одежда рассчитана на температурный режим Японии.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Спортсмены из России из-за санкций выступят под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР).

Организаторы Олимпийских игр ранее рассказали, куда будут изолировать спортсменов, заболевших COVID-19. Для этих целей сейчас подыскивается отдельный отель.