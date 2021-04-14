Хазин объяснил, до каких пор доллар будет оставаться мировой валютой

Москва, 14 апреля. Американский доллар продолжит оставаться мировой валютой до тех пор, пока не появится новая политико-экономическая модель, заявил экономист Михаил Хазин.

Он объяснил, что у доллара есть две основные функции. Во-первых, он является национальной валютой Соединенных Штатов, а во-вторых выполняет роль мировой резервной валюты. Если ликвидация первой функции доллара невозможна, то для второй необходимо переустройство всей международной финансовой системы, указал экономист.

В качестве примера таких событий Хазин привел Тегеранскую конференцию 1943 года в связке с Бреттон-Вудской финансовой конференцией 1944 года. Тогда в Тегеране обсуждались глобальные политические контуры послевоенного мира, благодаря чему стало возможным обсуждение финансовой составляющей мировой экономики, передает ФБА «Экономика сегодня».

Экономист Василий Колташов ранее в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что Запад уже давно нарушил правила игры в мировой экономике, поэтому Россия должна отказываться от доллара и переходить на расчет в своей национальной валюте. Эксперт считает, что процесс дедолларизации в других странах неизбежен.