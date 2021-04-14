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Экономика

Хазин объяснил, до каких пор доллар будет оставаться мировой валютой

Хазин объяснил, до каких пор доллар будет оставаться мировой валютой

Москва, 14 апреля. Американский доллар продолжит оставаться мировой валютой до тех пор, пока не появится новая политико-экономическая модель, заявил экономист Михаил Хазин.

Он объяснил, что у доллара есть две основные функции. Во-первых, он является национальной валютой Соединенных Штатов, а во-вторых выполняет роль мировой резервной валюты. Если ликвидация первой функции доллара невозможна, то для второй необходимо переустройство всей международной финансовой системы, указал экономист.

В качестве примера таких событий Хазин привел Тегеранскую конференцию 1943 года в связке с Бреттон-Вудской финансовой конференцией 1944 года. Тогда в Тегеране обсуждались глобальные политические контуры послевоенного мира, благодаря чему стало возможным обсуждение финансовой составляющей мировой экономики, передает ФБА «Экономика сегодня».

Экономист Василий Колташов ранее в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что Запад уже давно нарушил правила игры в мировой экономике, поэтому Россия должна отказываться от доллара и переходить на расчет в своей национальной валюте. Эксперт считает, что процесс дедолларизации в других странах неизбежен.

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