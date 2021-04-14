Российские медики назвали отличия ОРВИ от аллергии

Москва, 14 апреля. Главным отличием вирусных инфекций от аллергии является чихание, которое длится несколько раз подряд. Об этом сообщили российские инфекционисты и аллергологи.

Выделяют пять типов вирусов: аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы и вирусы парагриппа. Все они прежде всего характеризуются насморком и чиханием, чем схожи с симптомами аллергии. Однако при ОРВИ у пациента наблюдаются небольшое повышение температуры, слабость, боль в горле, кашель и обильное отделяемое из полости носа.

В случаях, когда пациент жалуется только на чихание, и другие жалобы отсутствуют, то с очень большой долей вероятности — это аллергические проявления. Об этом сообщили аллерголог Анна Петухова и инфекционист Кристина Топузиди.

Ранее профессор Андрей Продеус рассказал, какие таблетки против аллергии нельзя принимать за рулем. Специалист подробно описал, какую опасность могут представлять такие медикаменты.