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Российские медики назвали отличия ОРВИ от аллергии

Российские медики назвали отличия ОРВИ от аллергии

Москва, 14 апреля. Главным отличием вирусных инфекций от аллергии является чихание, которое длится несколько раз подряд. Об этом сообщили российские инфекционисты и аллергологи.

Выделяют пять типов вирусов: аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы и вирусы парагриппа. Все они прежде всего характеризуются насморком и чиханием, чем схожи с симптомами аллергии. Однако при ОРВИ у пациента наблюдаются небольшое повышение температуры, слабость, боль в горле, кашель и обильное отделяемое из полости носа.

В случаях, когда пациент жалуется только на чихание, и другие жалобы отсутствуют, то с очень большой долей вероятности — это аллергические проявления. Об этом сообщили аллерголог Анна Петухова и инфекционист Кристина Топузиди.

Ранее профессор Андрей Продеус рассказал, какие таблетки против аллергии нельзя принимать за рулем. Специалист подробно описал, какую опасность могут представлять такие медикаменты.

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