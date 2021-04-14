Первый африканский офис Twitter откроется в Гане

Аккра, 14 апреля. Социальная сеть Twitter собирается расширить работу на Африканском континенте. Первый офис американской компании откроется в Гане.

Один из основных конкурентов соцсети — Facebook — разместил первое африканское подразделение в ЮАР еще в 2015 году. Планируется открытие еще одного офиса в Лагосе.

Кроме того, в 2020 году социальная сеть заключила контракт на строительство 37 тыс. километров кабельной подводной инфраструктуры, которую проложат вокруг континента. В проекте примут участие крупнейшие телекоммуникационные предприятия.

Twitter стремится попасть на быстрорастущий рынок Африки. Регион пока не считается выгодным для технологических корпораций, но ситуация может в скором времени измениться. Пока интернетом пользуются примерно 39% африканцев.

В среднем этот показатель достигает 59% в мире. Однако компания StatCounter обращает внимание, что с каждым годом диджитализация континента растет. Этому способствует расширение широкополосных сетей интернета и доступные смартфоны.

Facebook пока остается любимой социальной сетью африканцев: в ней зарегистрированы 59% всех региональных пользователей. Twitter менее популярен — всего 11,75%.

Гана приветствует желание корпорации расширяться на ее территории. Страна стала одним из центров развития IT-стартапов на континенте. Президент республики Нана Акуфо-Аддо считает, что офис социальной сети положит начало крепкому сотрудничеству, которое простимулирует рост технологического сектора.

Ранее компания e-Governance Academy провела исследование, которое показало, что темпы проникновения интернета в Африку за последние десять лет выросли в 12 раз и превосходят европейский уровень.