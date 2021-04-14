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ЦАР

Власти ЦАР восстановят дорожную систему республики

Власти ЦАР восстановят дорожную систему республики

Банги, 14 апреля. Транспортный вопрос остается одной из первостепенных задач для властей Центральноафриканской Республики. Развитие этой области способно серьезно повлиять на прогресс в экономике.

Дорожная инфраструктура находится в плачевном состоянии. Существующие проблемы обострила попытка экс-президента Франсуа Бозизе и «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) устроить государственный переворот. Боевики, надеясь оторваться от преследования национальной армии, взрывали мосты и разрушали дороги.

Минтранспорт располагает возможностями для реконструкции транспортной системы. Однако воплощение плана в жизнь требует тесного сотрудничества с министерствами безопасности и торговли. Общая работа должна послужить основой для создания надежного дорожного сообщения.

Вооруженные силы ЦАР при помощи союзников из России и Руанды разгромили «Коалицию» и взяли территорию страны под контроль. Местные власти делают все возможное, чтобы устранить ущерб, причиненный радикалами.

Президент Фостен-Арканж Туадера уже заявлял во время инаугурации, что его приоритетной задачей является развитие экономики. Государство нуждается в надежной и безопасной транспортной системе, которая сможет обеспечить производство и торговлю во всех регионах.

Реализация проекта благотворно скажется на финансовом состоянии Центральноафриканской Республики. Кроме того, инфраструктура станет залогом для импорта и экспорта продукции в соседние страны.

Главная задача правительства ЦАР — восстановление и рост во всех сферах, способных поднять экономику, пострадавшую от многочисленных потрясений. Ранее в республике уже представили новую платформу электронных денежных переводов, которая обеспечит населению быстрый и удобный доступ к финансовым услугам.

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