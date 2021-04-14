Власти ЦАР восстановят дорожную систему республики

Банги, 14 апреля. Транспортный вопрос остается одной из первостепенных задач для властей Центральноафриканской Республики. Развитие этой области способно серьезно повлиять на прогресс в экономике.

Дорожная инфраструктура находится в плачевном состоянии. Существующие проблемы обострила попытка экс-президента Франсуа Бозизе и «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) устроить государственный переворот. Боевики, надеясь оторваться от преследования национальной армии, взрывали мосты и разрушали дороги.

Минтранспорт располагает возможностями для реконструкции транспортной системы. Однако воплощение плана в жизнь требует тесного сотрудничества с министерствами безопасности и торговли. Общая работа должна послужить основой для создания надежного дорожного сообщения.

Вооруженные силы ЦАР при помощи союзников из России и Руанды разгромили «Коалицию» и взяли территорию страны под контроль. Местные власти делают все возможное, чтобы устранить ущерб, причиненный радикалами.

Президент Фостен-Арканж Туадера уже заявлял во время инаугурации, что его приоритетной задачей является развитие экономики. Государство нуждается в надежной и безопасной транспортной системе, которая сможет обеспечить производство и торговлю во всех регионах.

Реализация проекта благотворно скажется на финансовом состоянии Центральноафриканской Республики. Кроме того, инфраструктура станет залогом для импорта и экспорта продукции в соседние страны.

Главная задача правительства ЦАР — восстановление и рост во всех сферах, способных поднять экономику, пострадавшую от многочисленных потрясений. Ранее в республике уже представили новую платформу электронных денежных переводов, которая обеспечит населению быстрый и удобный доступ к финансовым услугам.