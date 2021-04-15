Эксперт по туризму объяснил, как изменится отдых в РФ после ограничений на Турцию

Новость о том, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ситуации с коронавирусом, вряд ли обрадовала российских туристов. В разговоре с корреспондентом ФАН эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов рассказал, как изменится отдых в РФ после введения ограничений на Турцию и Танзанию и что делать туристам.

Последствия

По словам Аредова, те самые последствия не заставили себя долго ждать, несмотря на то, что ограничения вступят в силу лишь с 15 апреля, цены на российские курорты уже устремились ввысь.

«Автоматически дорожает отдых в России. Мы возвращаемся к ситуации, которая была в прошлом году, когда Сочи или курорты Краснодарского края стоили очень дорого. И сейчас в связи с новостями об ограничениях ценник начал снова расти», — говорит эксперт.

Обмен путевок

На сегодняшний день российским туристам, которые приобрели путевки в Турцию и Танзанию, Ростуризм предложил обменять их на туры по России. Арсений Аредов уверен, что с процедурой возврата могут возникнуть трудности.

«Надо дождаться сервиса или механизма, который расскажет, как будет происходить обмен туров, потому что пока схема не очень понятна», — говорит собеседник ФАН.

Эксперт по туризму видит еще одну проблему — в серьезных отличиях российских курортов от заграничных.

«Российские курорты не резиновые. Как показала практика, сильно меньше, чем турецкие. Сможем ли мы качественно разместить на российских курортах всех туристов, которые зависнут с деньгами после сдачи туров? Я думаю, многие откажутся от путешествия и посмотрят в сторону эксплуатации своей дачи, как было в прошлом году», — отмечает спикер.

Альтернативы

К сожалению, в России не так много пляжных курортов. Но есть и другие места. Арсений Аредов уверен, что в этом году вне зависимости от Турции или Танзании внутренний туризм будет развиваться. По его словам, сейчас очень много людей рассматривают туры и на Камчатку, и на Байкал, и на прочие нетривиальные места типа Красноярского края либо Урала.

«Конечно, это отдых совершенно другого толка. Это не пляжный отдых, но люди, которые хотели провести отпуск на пляже, в России ничего не нашли и весь прошлый год просидели в ожидании открытия границ. А те, кто путешествует в той же Турции, ездят на экскурсии, берут машину на прокат, отдохнуть смогли. На мой взгляд, в России интересно. Но вопрос в цене, потому что мы знаем, что путешествовать по России дороже, чем отдыхать в Турции», — подытожил Арсений Аредов.

Ранее руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов рассказал, как заграничный отдых заменить путешествием по России. Он считает, что путешественникам следует сменить мотивацию досуга.