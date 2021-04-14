Очевидцы сообщили о масштабном пожаре на кладбище в селе Райманово

Райманово, 14 апреля. Возгорание произошло на территории кладбища в одном из населенных пунктов Республики Башкортостан. Видео с места событий очевидцы опубликовали в Сети.

На обнародованных кадрах видно, каких масштабов достиг пожар за несколько часов. Огонь начал распространяться около 19:00 по московскому времени. Ситуацию усугубили сухая трава и деревья, а также ветер, из-за которых площадь охвата пламенем увеличилась до почти одного га. Одной из возможных причин возгорания называется неосторожное обращение с огнем при пале травы.

Ранее пожар произошел в Санкт-Петербурге в Петроградском районе — загорелась машина. Спасателям удалось ликвидировать горение в течение следующих 20 минут после сигнала об инциденте.