Грызлов озвучил итоги переговоров участников контактной группы по Донбассу

Москва, 14 апреля. Очередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду, 14 апреля. Представитель РФ в группе Борис Грызлов озвучил итоги переговоров.

Украинская сторона, по словам Грызлова, отказалась обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия, заключенных 22 июля прошлого года. Киеву нужна только «имитация переговоров и пиар», добавил представитель РФ. До обсуждения политических и гуманитарных вопросов из-за такой позиции украинцев дело не дошло.

Грызлова возмутило, что представители Киева назвали «инсценировками» убийства украинскими военными мирных жителей в Донбассе. Он назвал это «верхом цинизма».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в Донбассе. Министр выразил обеспокоенность обстановкой в регионе.