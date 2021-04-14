Власти ЦАР уничтожили крупную партию нелегального оружия на северо-западе страны

Банги, 14 апреля. Власти Центральноафриканской Республики уничтожили более полутора тысяч единиц различного оружия на северо-западе страны. Мероприятие прошло в рамках программы по снижению насилия в общинах.

«1429 самодельных единиц оружия и 87 пистолетов были уничтожены в Буаре в рамках программы сокращения масштабов насилия в общинах», — сообщает радиостанция Guira FM.

Большую часть винтовок обнаружили в схронах боевиков. Частично нелегальное оружие добровольно сдали местные жители, которые после разгрома бандформирований больше не боятся за безопасность.

Правительственные силы взяли под контроль всю территории страны за последние несколько месяцев. Как отметил советник президента ЦАР Валерий Захаров, лишь в отдельных районах остались малочисленные отряды боевиков, которых скоро нейтрализуют. Теперь основной задачей для властей республики стало развитие государственной экономики.