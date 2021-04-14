Власти ЦАР приступили к развитию сельского хозяйства после разгрома боевиков

Банги, 14 апреля. Центральноафриканская Республика возвращается к мирной жизни после освобождения территории страны от боевиков.

Основной фокус внимания властей сосредоточен на развитии экономики, в которой немаловажную роль играет сельское хозяйство. В рамках восстановления отрасли из города Пауа в столицу ЦАР доставили больше 56 тонн семян от местных производителей.

Как сообщает минсельхоз страны, армия разблокировала дорогу и обеспечила безопасность на маршруте следования грузовиков с семенами. Колонна фур без происшествий преодолела путь почти в 500 километров, что наглядно продемонстрировало возросший уровень безопасности в республике и возвращение мирной жизни.

В Банги доставили семена различных культур: кукурузы, арахиса, бобов. Их общая стоимость составила около 56 млн франков КФА.

Ранее в столице республики прошла встреча официального представителя России в африканской стране Владимира Титоренко и главы Министерства животноводства ЦАР Хасана Буба. Основной темой переговоров стали совместные проекты в области сельского хозяйства, включая скотоводство.