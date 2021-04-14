Председатель Госдумы РФ Володин напомнил о важности реформ Столыпина

Москва, 14 апреля. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин опубликовал в Telegram пост в память о российском реформаторе и выдающемся политическом деятеле Петре Столыпине.

Парламентарий напомнил, что Столыпин родился 159 лет назад, 14 апреля 1862 года. По словам Володина, статс-секретарь российского императора Николая II своими реформами буквально создал класс крестьян — частных собственников, что в дальнейшем привело к развитию сельского хозяйства на принципах рыночной экономики.

Столыпин отчетливо понимал важность освоения огромной территории нашего отечества, поддерживал переезд крестьян на Дальний Восток и в Сибирь. В конечном итоге были основаны тысячи новых поселений, отметил Володин.

Он подчеркнул, что Столыпин в свое время трудился на благо родной для председателя Госдумы Саратовской земли в роли губернатора. Ему удалось удержать край от потрясений революции 1905 года. Володин подытожил свою публикацию тем, что вспомнил о крылатых фразах Столыпина. Он привел одну из них.

«Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России», — написал председатель Госдумы и отметил, что с 90-х годов XX века страна действительно преобразилась, хотя «покоя никто не давал».

Ранее Володин пригласил россиян посетить парк покорителей космоса в Саратовской области.