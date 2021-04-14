Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в подготовке боевиков

Банги, 14 апреля. Центральноафриканцы продолжают выступать против присутствия многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в ЦАР. Местные жители сообщили, что миротворцы занимаются подготовкой боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Очевидец из города Нгакобо рассказал, что в последнее время «голубые каски» тесно сотрудничают с радикалами. На территории близлежащего аэродрома мавританский контингент ООН демонстрировал бандитам тактику ведения боя. В соцсетях распространилось видео, которое подтверждает связь между миротворцами и боевиками в данном районе.

Ранее жители Нгакобо уже выступали против присутствия «голубых касок» в населенном пункте. Они обращались к президенту Фостен-Арканжу Туадера с просьбой выдворить МИНУСКА из страны.

Главная причина недовольства граждан заключается в том, что миротворцы находились в городе, когда он еще контролировался боевиками, и не противодействовали бандитам. По их словам, «голубые каски» не пыталась остановить происходящие грабежи и насилие.

Ранее две тысячи человек в Банги вышли на мирный марш у здания МИНУСКА в столице. Они требовали, чтобы миротворцы ООН немедленно покинул ЦАР.

Центральноафриканская армия близка к полной ликвидации оставшихся боевиков. Это сделает бессмысленным нахождение миротворческого контингента в стране. По словам писателя и военного обозревателя Алексея Суконкина, МИНУСКА пытается сохранить источники финансирования и присутствие в республике любыми путями.