Сын Шепелева и Фриске переживал из-за прибавления в семье отца

Москва, 14 апреля. Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, недавно ставший отцом во второй раз, рассказал о реакции сына Платона на появление нового члена семьи.

Звезда ТВ и его возлюбленная Екатерина Тулупова готовили своих детей от предыдущих отношений к рождению ребенка заранее. Они говорили, что желание родителей иметь еще малышей — их решение и ответственность. При этом наследники «совсем не обязаны любить этого нового человека и нянчиться с ним, однако мы будем рады, если они полюбят его и проявят терпение».

К беременности старшие дети (дочь Тулуповой Лада и сын Шепелева от Жанны Фриске Платон) по-разному отнеслись. По словам ведущего, Платон сильно переживал, беспокоясь, что отец станет меньше уделять ему времени.

«Перед самым рождением Платона накрыло настолько, что мне пришлось отменять некоторые его занятия — он просто не находил силы сосредоточиться — сильно переживал», — написал телеведущий в своем Instagram.

Он отметил, что день, когда Платон увидел малыша, был незабываем. Малыши тепло встретили нового члена семьи и проявили заботу о ребенке.

Шепелев стал отцом во второй раз в конце марта. После рождения малыша ведущий устроил голосование, чтобы поклонники помогли выбрать имя новорожденному.