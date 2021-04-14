Блогер Лена Миро обрушилась с критикой на Решетову в мусульманском наряде

Москва, 14 апреля. Экс-возлюбленная Тимати, Анастасия Решетова поздравила подписчиков с Рамаданом и опубликовала фото в мусульманском наряде. Блогер Лена Миро назвала пост глупым «карнавалом».

Лено Миро не смогла сдержать эмоций и отреагировала на очередную «выходку» модели Анастасии Решетовой. В своем блоге в «Живом журнале» она опубликовала снимки экс-возлюбленной Тимати, сделанные во времена ее бурной «подъездной» молодости. По словам Миро, внешне модель проделала большой путь от «гопницы» до эффектной девушки, но внутри не изменилось совершенно ничего.

«К чему именно пришла Решетова на данный момент? К исламу ли? К всевышнему ли? Или все же так и осталась по духу гопницей из подъезда с бутылкой дешевого шампанского в руках?» — рассуждает блогер.

Лена Миро призналась, что испытывает неловкость, когда смотрит на фото своей соотечественницы в парандже. По словам блогера, своим поведением Решетова оскорбила истинно верующих мусульман, ведь для модели это просто очередной «карнавал». Миро призвала простить «гопницу из подъезда», которая просто подстраивается под обстоятельства.

«Она и голову платком покроет, если будет выгодно, но при этом непременно засветит кусок силикона», — уверена блогер.

Фотографию Решетова опубликовала в совсем Instagram-аккаунте. Пользователи Сети неоднозначно восприняли снимок. Многие отметили «показуху» модели, которая то позирует в мусульманском наряде, то демонстрирует полуголое тело.