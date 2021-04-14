Репетиция парада Победы успешно прошла на полигоне Алабино в Подмосковье

Москва, 14 апреля. Репетиция парада Победы прошла на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Тренировочное мероприятие стартовало ровно в десять часов утра, как начнется и 9 мая на Красной площади в Москве.

Известно, что первой прошествовала группа со штурмовым флагом 150-й Идрицкой дивизии. В составе почетного караула были задействованы военнослужащие трех видов, а именно – Сухопутные войска, ВМФ и ВКС.

В марше приняли участие 12 тысяч человек, которые вышагивали как единое целое. Это офицеры, солдаты и сержанты различных воинских соединений и частей. Отмечается, что парад украсят девушки-курсанты из военных вузов.

Решение о проведении воздушной составляющей торжественного мероприятия будет принято в самый последний момент. Всего у парадных расчетов экипажей военной техники и летчиков 15 тренировок, три из которых пройдут уже накануне Дня Победы на Красной площади.

Ранее стало известно, что военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели первую тренировку парадных расчетов и механизированной колонны на военном аэродроме в Самаре.