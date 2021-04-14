Алла Пугачева лично уничтожает все неудачные дубли записи песен

Москва, 14 апреля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева очень трепетно и строго относится к своей работе. Если какая-то запись ей кажется некрасивой, то она безжалостно ее уничтожает.

К своему дню рождения, которое Пугачева отметит 15 апреля, она сделала подарок — самой себе и фанатам. Певица сняла новый клип на одну из самых популярных своих песен — «Мы в этой жизни только гости». В честь премьеры ролика звукорежиссер Анатолий Лопатин, который вот уже 20 лет сотрудничает с артисткой, рассказал о «кухне» и главных моментах в работе с Примадонной.

Оказалось, что звезда очень требовательна не только к своим музыкантам и коллегам, но и к самой себе. Артистка подмечает каждую деталь при записи и, если какой-то дубль ей кажется «неправильным», он тут же летит в корзину.

«Она же во время записи все «некрасивые» дубли безжалостно уничтожает сама. Если считает что-то неправильно спетым, то говорит: «Стирай сразу». У нее есть одна любимая поговорка: «Плевать в вечность нельзя», — чтобы не оставлять какие-то вещи неправильными», — рассказал Лопатин в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам звукорежиссера, Пугачеву помимо самого исполнения может не устроить настроение и даже атмосфера полученной записи. Артистка переживает, что саундпродюсер может использовать фрагменты неудачных дублей, поэтому требует их немедленно удалить.

Не так давно Лопатин стал публиковать записи голоса Примадонны без музыкального сопровождения и обработок. Он боялся реакции певицы, однако ей задумка звукорежиссера пришлась по душе.