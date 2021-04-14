Притон в заведении «Колбасный цех» в Ленобласти накрыли полицейские

Санкт-Петербург, 14 апреля. Три борделя удалось обнаружить сотрудникам правоохранительных органов в Ленобласти. Полицейские задержали их организатора.

Сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области прикрыли деятельность заведений, предоставляющих услуги эротического характера. Бордели работали на улице Береговой в поселке Аннино. Правоохранители по этому адресу обнаружили сразу три притона: «Гостевой дом Аннино», «Баня имени Дональда Трампа» и «Колбасный цех». В них клиентам предлагали эротический массаж и услуги сексуального характера.

Полицейские задержали 40-летнего предпринимателя из Петербурга по подозрению в организации борделей. Мужчина наладил систему рекламы заведений в интернете. Против него возбудили уголовное дело.

Еще один притон накрыли правоохранители во Фрунзенском районе Петербурга. В этом им помог местный житель, сообщил ФАН.