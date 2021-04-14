Оксана Самойлова показала подросшего сына от Джигана

Москва, 14 апреля. Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова показала поклонникам в Instagram подросшего сына Давида от музыканта Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган).

Самойлова порадовала фолловеров снимком, на котором позирует в компании мужа и годовалого сына Давида. Фото было сделано во время семейного отдыха в Турции. Оксана с Джиганом стоят на территории религиозного комплекса Голубая мечеть в Стамбуле и держат за руку малыша.

Устименко-Вайнштейн выбрал для прогулки по городу стильный черный спортивный костюм, а Самойлова надела голубые джинсы с высокой посадкой, светлые кроссовки, бежевую укороченную куртку с ремешком и футболку. Публикация почти за сутки набрала более 700 тысяч лайков.

«Какие вы хорошенькие», — написала пользовательница. «Самый приятный блогер из всех», — добавил фолловер. «Хорошо отдыхать семьей — тепло, весело, природа красивая, город замечательный! Побольше бы таких светлых людей на позитиве», — заметил подписчик.

Ранее Оксана Самойлова похвасталась шикарным завтраком на крыше дома в Стамбуле. Она пояснила, что на выходных решила сменить обстановку и прогуляться с семьей по солнечной Турции.