Хранилища Европы переориентировались на отбор газа

Москва, 14 апреля. Нетрадиционное весеннее похолодание в апреле вынудило европейские страны начать отбор газа вместо его закачки.

Стало известно о том, что в период с 6 по 10 апреля европейские газовые хранилища таких стран, как Австрия, Германия, Чехия, Дания, Болгария, Нидерланды и Франция начали отбор газа на фоне аномального похолодания в регионе. Соответствующей информацией поделилось «Агентство нефтегазовой информации».

Теплый конец февраля и середина прошлого месяца неожиданно сменились в Европе резким похолоданием, какое прежде фиксировалось последний раз в 2013 году. Примечательно, что в прошлом году начало апреля характеризовалось в регионе температурой более 20 градусов по Цельсию.

Отбор газа из ПХГ в середине сезона закачки является достаточно распространенным явлением. К примеру, летом газовые компании, как правило, занимаются ремонтом и заменяют поставки из временно выведенных из эксплуатации магистралей. Но 2021 год стал для Европы годом масштабного отбора, поэтому в дальнейшем эксперты ожидают наступление напряженного сезона закачки.

В стороне не осталась и Украина. Так, корпорация «Оператор ГТС Украины» недавно зафиксировала значительное снижение объемов природного газа, находящегося в резервах государства.