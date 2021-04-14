Онколог оценил возможность применения вакцины от COVID-19 для лечения рака

Москва, 14 апреля. Вакцина от коронавирусной инфекции не может улучшить общее состояние пациентов с раком, уверен онколог Николай Жуков.

Со времени начала пандемии огромное количество онкобольных перенесли COVID-19. Однако лечение и прививка не улучшили их общего состояния, отметил руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева Николай Жуков.

«Предполагать, что это будет иметь массовый характер, не приходится, потому что большое количество онкопациентов переболело коронавирусом, и, соответственно, массовых сообщений о том, что они начали выздоравливать или у них наблюдается улучшение, не поступало», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Случаи, при которых вакцина от коронавируса помогла пациенту с опухолью, медик назвал «феноменом иммунного характера». В данный момент нельзя рассчитывать на то, что COVID-19 сможет «вылечить» таких больных, отметил он.

В начале апреля врачи Северной столицы успешно прооперировали 43-летнего пациента со злокачественной опухолью весом более семи килограммов. Предварительно медики удалили пациенту опухоль мягких тканей бедра. Хирургическое вмешательство прошло с минимальной кровопотерей.