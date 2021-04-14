Пассажирка самолета в США попалась полиции с кокаином на 100 тыс. долларов

Вашингтон, 14 апреля. Таможенники в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в США задержали злоумышленницу, пытавшуюся провезти крупную партию запрещенного вещества синтетического происхождения.

По предварительным данным, фигурантка прилетела из Доминиканской Республики. При досмотре правоохранители нашли в ее белье, ручной клади и внутри тела гранулы белого порошка. Проведенная позднее проверка показала, что вещество является кокаином, сообщал телеканал WNBC.

Вскоре американская полиция предъявила женщине обвинение в контрабанде особо крупной партии наркотиков. Оперативники передали материалы дела прокуратуре Восточного окружного суда Нью-Йорка. Сведений об адвокате женщины пока нет.

ФАН сообщал, что житель Владивостока вырвал язык своей возлюбленной при попытке достать наркотики.