Шойгу рассказал о работе Русского географического общества в период мировых войн

Москва, 14 апреля. Русское географическое общество (РГО) за 175 лет существования ни разу не прерывало свою работу. Об этом заявил глава Минобороны РФ и президент РГО Сергей Шойгу.

В Москве состоялось очередное заседание президиума РГО, которое в 2020 году отметило 175-летие со дня своего создания. В ходе мероприятия Сергей Шойгу подвел итоги работы РГО за 2020 год.

«То, что мы сегодня проводим нашу традиционную встречу, подчеркивает, что никакая пандемия не может остановить работу РГО. За 175 лет РГО прошло через две мировые войны и ряд революций, но никогда не на один день не останавливало свою деятельность, что оно не сделало и сейчас, в разгар этой пандемии», — сказал он.

Шойгу также добавил, что в нынешнем году Северный флот ВМФ РФ и Русское географическое общество проведут новую экспедицию в Арктике.

Ранее министр сообщил, что специалисты РГО намерены извлечь микроскопические образцы биоматериала из скифского кургана Туннуг для лабораторных исследований. По его словам, курган находится в области вечной мерзлоты, что повышает шансы ученых обнаружить неповрежденные образцы генной структуры.