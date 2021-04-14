Военнослужащие ВВО провели тренировку парада Победы в Чите

Чита, 14 апреля. Парадные расчеты общевойскового объединения Восточного военного округа прошли в едином строю на площадке аэродрома Черемушки в Чите.

В мероприятии также принимали участие соединения противовоздушной обороны, учебного центра по подготовке специалистов мотострелковых и танковых войск.

Участники тренировки отрабатывали слаженность действий, соблюдение дистанций и интервалов. По площадке также прошла колонна специальной военной техники, в состав которой вошли боевые машины пехоты, танки, зенитно-ракетные и артиллерийские установки, в том числе «Искандер-М» и С-300 «Фаворит».

Ранее военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в двусторонних тактических учениях в Приморье.