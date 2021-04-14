Минтруд отметил влияние «детских» выплат на сокращение уровня бедности в РФ

Москва, 14 апреля. Сокращению уровня бедности в России отчасти поспособствовали выплаты семьям с детьми во время пандемии, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

По промежуточным данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году снизилась с 12,3% в 2019 году до 12,1%. Правительство в 2020 году впервые ввело на федеральном уровне материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Малообеспеченные семьи получали половину прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста.

Как сообщили в министерстве, работа по реализации социальной политики, направленной на снижение бедности в стране в 2021 году продолжится. Ведомство напомнило, что в этом году был принят целый ряд мер, направленных на борьбу с бедностью. В частности, власти планируют распространить механизм социального контракта на все регионы РФ.

Эффективность «детских» выплат ранее оценил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, финансовая помощь семьям с детьми в целом предотвратила рост бедности в России на 2%.