В Севастополе нахимовцы показали свои знания о жизни и подвигах князя Александра Невского

Севастополь, 14 апреля. Тематические экскурсии, уроки живой истории и викторина состоялись в севастопольском филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

В них приняли участие курсанты пятого и седьмого классов филиала ФГКОУ «Нахимовское ВМУ МО РФ» ― Севастопольского президентского кадетского училища. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В рамках культурного мероприятия состоялась лекция на тему «Черноморцы — кавалеры ордена Александра Невского» и урок о свершениях самого князя в его многолетней деятельности по защите русской земли от иноземных захватчиков. После урока и лекции курсанты разделились на две команды и провели викторину с ответами на 20 вопросов о жизни, боевых свершениях и дипломатических успехах Александра Невского.

Ранее сообщалось, что военные вузы РФ примут в 2021 году более 12 тысяч новых курсантов.