Делегации стран СНГ обсудили в Душанбе подготовку объединенной системы ПВО

Душанбе, 14 апреля. Координационный комитет по вопросам ПВО государств СНГ провел заседание по вопросу совместных мероприятий подготовки объединенной системы ПВО в 2021 году.

В рабочей встрече комитета участвовали делегаты от России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Помимо этого на заседание были приглашены представители Секретариата Совета министров обороны государств-участников Содружества независимых государств, предприятий ВПК и руководители базовых организаций в области исследования проблематики ПВО.

Члены комитета подвели итоги работы за 2020 год, а также обсудили подготовку объединенной системы ПВО СНГ в текущем году. В частности, основным мероприятием данного направления будут совместные учения с боевой стрельбой «Боевое содружество — 2021». Помимо этого в ходе заседания говорилось об исследованиях в сфере построения совместной системы ПВО.

Ранее соединения и воинские части ВВС и ПВО Центрального военного округа провели торжественные мероприятия в честь Дня войск противовоздушной обороны.