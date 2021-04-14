Шойгу: РГО получит образец генного материала из скифского кургана Туннуг

Москва, 14 апреля. Специалисты Российского географического общества (РГО) намерены извлечь микроскопические образцы биоматериала из скифского кургана Туннуг для лабораторных исследований.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, являющийся председателем РГО.

«Очень хотелось бы найти органику. Что за этим следует, я думаю, вы понимаете — можно было бы если не овечку Долли, то что-то из того самого сделать», — заявил Шойгу.