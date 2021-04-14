Житель Башкирии на лодке уже пять суток спасает пострадавших от паводков

Уфа, 14 апреля. В Башкирии в результате паводка серьезно поднялся уровень воды в реках. На помощь пострадавшим пришли не только спасатели, но и волонтер Леонид М.

Неравнодушный гражданин проживает в Кармаскалинском районе. Доброволец лично стал ездить и предупреждать людей и скорой опасности. Помимо слов, Леонид начал с помощью лодки и трактора оказывать необходимую помощь сельчанам, чьи дома оказались в воде.

Уже пять суток неравнодушный гражданин подвозит пострадавшим продукты и питьевую воду. Он спас из зоны подтопления пенсионерку и трех детей, один из которых — младенец. Благодаря содействию еще нескольких отзывчивых сельчан были спасены куры, собаки и бараны, которых люди держали на своих участках.

В Новосибирской области восьмилетняя девочка совершила геройский поступок. Школьница смогла вытащить провалившуюся в ледяную воду подругу, сообщал ФАН.