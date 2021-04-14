Военные инженеры расчищают русла рек в Башкирии для защиты населенных пунктов от паводка

Москва, 14 апреля. Военные инженеры Центрального военного округа помогают жителям Башкирии защитить от паводка поселки в Дуванском и Белорецком районах республики.

В настоящее время две подрывные группы работают вблизи населенных пунктов Ассы и Месягутово, где расчищают русла рек Инзер и Ай от ледовых заторов. Инженеры закладывают взрывчатку в лед и осуществляют его подрывы, что способствует проходу воды по руслу рек.

«Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным на основании обращения местных властей», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что в ЦВО для борьбы с паводками сформировано более 30 подрывных групп из состава инженерно-саперных подразделений. Все они укомплектованы военнослужащими-контрактниками и оснащены современными образцами специального оборудования и техники.

Ранее военные инженеры ЦВО провели подрывы льда на реке Сулица, чтобы защитить от паводка села Юматово, Русское Бурнашево и Куралово в Республике Татарстан.