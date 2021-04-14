Режиссер Кевин Смит намерен продать новый хоррор «Здесь был Киллрой» в форме NFT

Лос-Анджелес, 14 апреля. Американский режиссер и автор комиксов Кевин Смит хочет продать свой новый фильм «Здесь был Киллрой» в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

Человек, который приобретет NFT-токен, получит права на показ и распространение хоррора на всех площадках от кинотеатров до стриминговых платформ и соцсетей. По словам Кевина Смита, продажа фильма в формате NFT видится ему новым способом расширить аудиторию.

«Тот, кто купит фильм в виде NFT, может либо монетизировать его традиционным способом, либо стать владельцем картины, которую никто, кроме него, никогда не увидит. Мы не пытаемся привлечь финансирование за счет продажи NFT на фильм про Киллроя, этот фильм и есть NFT. Но если у нас все получится, то у нас будет новая площадка, где я и другие художники сможем рассказывать наши истории», — пояснил режиссер.

Съемки хоррора «Здесь был Киллрой» завершились еще в 2018 году. Однако картина так и не вышла в широкий прокат. Когда лента будет представлена в виде токена, пока также неизвестно. Кроме того, Смит создал маркетплейс Crypto Studio, где намерен продавать сувенирную продукцию, включая NFT-токены с Джеем и Молчаливым Бобом — главными героями вселенной View Askewniverse.

Режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии «Любовь в большом городе» и «Ржевский против Наполеона», недавно сообщил, что приступает к работе над англоязычным ремейком культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».