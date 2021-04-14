Самые древние останки представителей человека прямоходящего нашли в Кении

Найроби, 14 апреля. Останки самого древнего представителя рода человека прямоходящего обнаружили антропологи в Кении, где полвека назад были найдены более поздние следы этого вида.

Новая находка ученых укрепила Восточную Африку в звании прародины человечества. Итоги работы опубликовали в научном журнале Nature Communications.

Исследователи провели повторные раскопки в том месте, где ранее уже обнаруживали фрагменты скелета. Были найдены костяшки пальцев и часть костей таза древнего представителя Homo erectus.

Самые старые и цельные останки древнего человека прямоходящего антропологи обнаружили в окрестностях озера Туркана. Возраст некоторых артефактов насчитывал 1,8 млн лет. Череп KNM-ER 2598 обнаружили в 1970 году, новое исследование помогло датировать находку — ей оказалось более 1,86 млн лет.

Первые предки современного человека появились в Африке около двух млн лет назад. Именно они первыми изобрели сложные орудия труда, раздобыли огонь и стали готовить пищу. Они покинули Африку и расселились по всему Старому Свету.

Люди, жившие на земле более двух млн лет назад, были высшими хищниками и охотились на крупных животных, заявили ученые из Тель-Авива после ряда исследований. Доказательством этого специалисты назвали высокую кислотность в желудке и клеточную структуру человека.