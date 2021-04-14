Страшная угроза нависла над немецкими пивоварнями

Берлин, 14 апреля. Стало известно о рисках, которые угрожают пивоваренной отрасли Германии.

Сейчас порядка 25% пивоваренных производств на территории Германии находятся под угрозой банкротства. Об этом сообщает информационное агентство «ПРАЙМ».

Подобного спада не было в отрасли в течение более 70 лет. Немецкий союз пивоваров опросил предпринимателей Германии и выяснил, что четверть производств убеждена в существовании угрозы для их бизнеса в виде коронавируса. В период с января по март текущего года в стране наблюдался спад оборота пивоварен на 33%.

Глава DBB Хольгер Айхеле считает, что последний раз столь значительное «обрушение» имело место после окончания Второй мировой войны. Примечательно, что эксперт не видит признаков изменений в лучшую сторону.

«Спустя почти шесть месяцев продолжительного локдауна предприятия общественного питания и некоторые экспортные предприятия полностью разрушены, восстановления рынка пока нельзя ожидать, так как нет никаких перспектив. Падение оборота пивоваренной отрасли, между тем, достигло исторических масштабов», — заявил специалист.

Великобритания, тем временем, находит способы привлечения людей к тратам на пиво. Так, владельцы британских пабов предложили посетителям выпить пива за принца Филиппа.