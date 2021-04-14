Внучка обнаружила вдову актера Крючкова в психушке

Москва, 14 апреля. Вдова актера Николая Крючкова Лидия оказалась в психиатрической больнице. О жизни бабушки рассказала ее внучка Екатерина в студии программы «Прямой эфир».

Женщина сообщила, что ее мать — Эльвира — хотела завладеть квартирой родительницы. Когда Крючкова заболела и попала в больницу два года назад, Эльвира думала, что вдова советского артиста уже не вернется домой. Тогда возлюбленная народного артиста была в тяжелом состоянии в реанимации.

Но в итоге Крючкова выкарабкалась и вернулась к активной жизни. Как жила бабушка Екатерина не особо знала, поскольку застряла из-за пандемии в Таиланде. Вернувшись на родину, она ужаснулась, узнав, что любимая родственница лежит в психушке.

Екатерина моментально поехала к бабушке и увидела ее в инвалидном кресле. Женщина поделилась короткими воспоминаниями, как оказалась в клинике.

«За мной приехали, схватили и увезли», — плача рассказала ей вдова актера.

В психиатрическую больницу после смерти экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева попала его гражданская жена Александра Куцевол. Это произошло накануне ее выселения из квартиры артиста, которая по наследству должна была перейти другу певца.